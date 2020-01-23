صور| "الآنسة فرح 19".. أحمد مجدي يقرر عدم العودة لأسماء أبواليزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تسير حياة "فرح" أسماء أبو اليزيد مع زوجها "شادي" أحمد مجدي لطريق مسدود، بعد الانفصال، ففي الوقت الذي تحاول فيه إيجاد حل لاستمرار هذه الزيجة، يصر شادي على الانفصال وعدم العودة، مقتنعًا أن هذا هو الأفضل لهما.

شهدت الحلقة 19 من مسلسل "الآنسة فرح" ذهاب فرح وشادي لخبيرة في العلاقات الزوجية، والتي تمنحهما تمارين يقومان بها، لكنها لا تجدي نفعًا مع إصرار شادي على الانفصال.

يشعر "طارق" محمد كيلاني بسعادة كبيرة بعد سماعه خبر انفصال فرح وشادي، ويتجدد في داخله أمل العودة لعلاقتهما القديمة.

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وتكتشف "نادين" هبة عبدالعزيز أن شكها في محله، وأن الذي معها هو "زين" أحمد خالد صالح، وليس شقيقه التوأم فارس، ويخطفها ويهددها بالقتل، في حال حاولت الهرب.

يقرر "ماجد الألفي" تامر فرج الابتعاد عن "ديدا" رانيا يوسف، بعدما اعترفت له أنها قابلت صديق قديم، وشعرت تجاهه بمشاعر مختلفة.

"الآنسة فرح" يُعرض على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً، إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .

مسلسل الآنسة فرح بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.