نيقولا معوض مُحقق في "العودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
ينتظر الفنان اللبناني نيقولا معوض، عرض مسلسله الجديد "العودة"، على قناة MBC 4، بداية من 2 فبراير الجاري، ويستعد لطرح فيلمه المصري الأول "ماكو" في دور العرض خلال العام الجاري.
وفي بيان صحفي كشف نيقولا عن دوره في "العودة"، إذ يجسد دور المحقق كريم معلوف، الذي يبحث في جرائم قتل يظنها كل من حوله أنها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف.
ويشارك نيقولا البطولة دانييلا رحمة وإيهاب شعبان، وسام فارس، رودريج سليمان، ريم خوري، هيام أبو شديد، ليزا الدبس، رنين مطر، إيلي متري وهو من إخراج إيلي السمعان، تأليف رائد أبو عجرم والمعالجة الدرامية لطارق سويد، ومن إنتاج إيجل فيلمز.
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