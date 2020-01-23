خلال أيام.. كايرو شو تفتح باب الحجز لعروض "علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مسرح "كايرو شو"، عن قرب الانتهاء من التجهيزات الفنية الخاصة بالمسرحية الكوميدية الاستعراضية "علاء الدين"، للنجم أحمد عز.

ويتم خلال أيام فتح باب حجز التذاكر للجماهير، تمهيدا لانطلاق أولى عروضها الجماهيرية بمصر، بعد النجاح الكبير التي حققته المسرحية خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.

"علاء الدين" ستعرض على مسرح " كايرو شو" بالسادس من أكتوبر- موفنبيك، وشهدت الأيام الماضية بروفات مكثفة بقيادة مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو ومخرج العمل، وانضم إليها أحمد عز، فور عودته من رحلة عمل بالخارج حيث استكمل تصوير فيلم جديد له.

مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، ومن إخراج مجدي الهواري.