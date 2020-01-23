شاهد: سعاد سلمان تنشر عملية تكميم المعدة بالصوت والصورة من داخل غرفة العمليات

بعد خضوعها لعملية تكميم معدة للتخلص من الوزن الزائد ، نشرت الفنانة والإعلامية سعاد سلمان فيديو من داخل غرفة العمليات، كشف بالصوت والصورة كيفية إجراء العملية.

وتقدمت سعاد سلمان بالشكر للطبيبن الجراحين طلال الخضر ومهند الحداد اللذين قاما بالعملية.

كما نشرت سعاد سلمان صورة تظهر حجم معدتها الذي تعرض للقص.

وكانت سعاد سلمان قد قررت الخضوع لعملية تكميم، للتخلص من الوزن الزائد، بسبب الصعوبة التي واجهتها في التخفيف من وزنها من خلال ممارسة الرياضة واعتماد نظام غذائي، وهي أثارت تعاطف الكثيرين، بعد تعرضها للانتقاد من مشاهد اتصل بها خلال تقديم برنامجها “صباح الكويت” طالبها بالتخفيف من وزنها الزائد، فردت عليه أنها تخضع للريجيم وأنها فقدت بعضاً من وزنها الذي كان أكثر بكثير، لتعود وتطل من بعدها وهي تبكي مشيرة بأنها تمارس الرياضة ولكنها لا تفقد الوزن بسرعة لأنها اأصبحت في الـ 51 من العمر.