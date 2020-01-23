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مصطفى شعبان: فخور باختيار جمال حمدان شخصية المعرض

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أعرب النجم مصطفى شعبان عن رأيه في اختيار الكاتب جمال حمدان شخصية المعرض لهذا العام واوضح انه اكبر من ان يكون شخصية المعرض لعام واحد ويرغب في

ان يتكرر ذلك لاكثر من دورة.

 

وقال شعبان إن من قرأ صفحة من كتب جمال حمدان سوف تؤثر في شخصيته

ورؤيته للأمور.

 

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كما أثني أيضًا عن اختيار دولة السنغال كضيف شرف المهرجان.

 

يذكر أن ندوة مصطفى شعبان هي أولى الندوات الفنية المقامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأقيمت في قاعة السينما وأدارها الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.

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