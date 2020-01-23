مصطفي شعبان: لا أعتمد على السوشيال ميديا لقياس نجاحي

كشف الفنان مصطفى شعبان عن طريقة قياسه لنجاح أي عمل له مؤكدًا أنه لا يعتمد على السوشيال ميديا بسبب كثرة وجود الحسابات المزيفة واللجنان الإلكترونية لذلك لا يمكن الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي.
ذكر شعبان أنه قرأ منذ فترة تقرير تابع لميكروسوفت عن مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي ووجد أن عدد الحسابات المتواجدة في مصر ٣٠ مليون أنا الحسابات الحقيقية فقط ١٠ملايين والمؤثرين ٢٪ فقط.
أوضح مصطفى شعبان أنه يعتمد على رأي الشارع فعندما يسمع جملة "يتوب علينا ربنا" في إحدى المقاهي يتأكد من نجاح مسلسل الزوجة الرابعة.
جدير بالذكر أن الندوة الخاصة بمصطفى شعبان أقيمت في قاعة السينما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
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