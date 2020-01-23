صور.. نبيلة عبيد ونادية الجندي في الطائرة من أجل " "نساء من ذهب""

نشرت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد صورة لها في طائرة، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرم". وظهرت "عبيد" في الصورة مع النجمة الكبيرة نادية الجندي وكتبت عليه قائلة:"نبيلةعبيد ناديةالجندي إن شاء الله على قنوات mbc في شهر رمضان إنتاج صادق الصباح إخراج وائل احسان مسلسل نساء من ذهب". على قنوات mbc في شهر رمضان إنتاج صادق الصباح إخراج وائل احسان مسلسل نساء من ذهب". ويشار الي ان مسلسل "نساء من ذهب"، بطولة كل من: نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وهالة فاخر، وسهر الصايغ، وغيرهم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان عام 2020. عبيد، ونادية الجندي، وهالة فاخر، وسهر الصايغ، وغيرهم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان عام 2020.

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