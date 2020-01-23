فيديو.. محمد رمضان يحقق أول مليون بـ كازانوڤا

حقق النجم محمد رمضان اول مليون مشاهدة بأغنية "كازانوڤا"، وذلك عبر قناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". ". أغنية "كازانوڤا" غناء محمد رمضان ويسرا الجندي وكلمات وألحان فرغلي Advertisements بلاكس، وإسلام شندي وإسلام كنكا. بلاكس، وإسلام شندي وإسلام كنكا. ويشار ان اخر اعمال النجم محمد رمضان أغنية "رايحين نسهر" والتي حققت 25 مليون مشاهدة في ايام قليله.

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