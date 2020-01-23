صور.. أوس أوس على شواطئ ليفربول

نشر نجم مسرح مصر أسامة محمد الشهير بـ أوس أوس صورة جديد له، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر "أوس أوس" وهو على شواطئ مدينة ليفربول الإنجليزية وحازت الصورة علي إعجاب الكثير من المتابعين. Advertisements ويذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل بعنوان "هوجان" الذي تم عرضه في رمضان 2019 للنجم الفنان محمد إمام. مسلسل "هوجان" بطولة كلًا من: محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، ومحمد أسامة، وصلاح عبدالله، وإخراج شيرين عادل.

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