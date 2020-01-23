فيديو.. لطيفة تقترب من 100 ألف مشاهدة بـ "أخبروني"

اقتربت فيديو كليب النجمة لطيفة الجديد الذي يحمل عنوان "أخبروني"، الحاجز 100 ألف مشاهد بعد طرحها بيومين وذلك عبر قناة الرسمية بيويتوب لشركة "روتانا". بيويتوب لشركة "روتانا". أغنية "أخبروني"، من كلمات الكاتب الكبير نزار قباني وألحان الموسيقار طلال وتوزيع موسيقي يحيى الموجي. ويشار أن آخر أعمال النجمة لطيفة أغنية بطريقة الفيديو كليب يحمل عنوان "شاغلني" والتي حققَّ نجاحًا كبيرًا. Advertisements "شاغلني" هي من كلمات الشاعر الغنائي إبراهيم شتا وألحان مونتي ومن إخراج فادي حداد.

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