صور...بكيني منة عرفة يثير جدلًا على مواقع التواصل

انتشرت منذ قليل، مجموعة صور جريئة للفنانة منة عرفة من إحدى الشواطئ وهي ترتدي مايوه بكيني، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن الفنانة منة عرفة تستعد لتقديم مسرحية "جوازة مرتاحة" والتي تجسد خلالها شخصية محورية في أحداث العمل.
ومن المقرر عرضها على أحد مسارح الغردقة شهر يوليو المقبل”، من بطولة: ريم البارودي وأحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، وتأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، ومن إنتاج حسام الشاذلي.
جدير بالذكر أن آخر أعمالها التلفزيونية هو مسلسل“بحر” والذي يُعرض في الفترة الحالية، حيث تدور أحداثه حول العديد من القضايا الاجتماعية، والمشاكل التي تحدث بين أبناء الصعيد المصري، وخاصة مشكلة الثأر الأبدية، حيث تقع مشاكل بين عائلتي"بحر"، و"الضو"، من بطولة: "ماجد المصري, دياب, حنان سليمان, عبد الرحمن أبو زهرة" ومن إخراج: أحمد صالح، وتأليف: أحمد عبدالفتاح.
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