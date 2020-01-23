"ستموت في العشرين".. يفتتح مهرجان العين السينمائي

انطلقت مساء أمس، الدورة الثانية من مهرجان العين السينمائي، بحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حتى 25 من يناير الجاري، بقلعة الجاهلي بمدينة العين، وسط حضور نخبة من صناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وشهد الافتتاح، عرض فيلم «ستموت في العشرين»، الذي أحيا السينما السودانية، ووصل بها

إلى منصات العالمية، والفيلم الاستثنائي مقتبس عن رواية "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب السوداني حمور زيادة، وهو للمخرج أمجد أبو العلا، واشترك معه في كتابته الإماراتي يوسف إبراهيم.

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يعتبر الفيلم هو الروائي السابع في تاريخ السينما السودانية، وعرض في العديد من المهرجانات العالمية والعربية، حاصدًا العديد من الجوائز، كان آخرها جائزة "أسد المستقبل" من مهرجان فينيسيا السينمائي،

وتدور قصته حول أسرة سودانية ترزق بمولود ويذهب الأبوان إلى أحد الشيوخ لمباركة الطفل، فيخبرهم الشيخ بأن هذا الطفل سيموت بعد بلوغه سن العشرين، وهكذا يعيش الطفل حياته كلها تحت سطوة هذه النبوءة، ويتابع المشاهد حياته منذ هذه اللحظة وحتى بلوغه العشرين.

ويشمل برنامج الدورة الثانية من المهرجان 56 فيلمًا ضمن خمس مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة من بينها مسابقة خاصة للسينمائيين الإماراتيين الشبان، وقال مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري إن الدورة الثانية استقطبت عددًا كبيرًا من النجوم والمخرجين وصنَّاع السينما على المستويين المحلي والعربي وأيضًا من الغرب.