صور..نرمين الفقي تقع في غرام البطريق

نشرت الفنانة نرمين الفقي مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". و ظهرت "الفقي" في الصور، برفقة طائر البطريق، ترتدي بدلة زرقاء, علَّقت على الصورة:"يا خبر على جمالها خصوصًا وهي ماشية". طائر البطريق، ترتدي بدلة زرقاء, علَّقت على الصورة:"يا خبر على جمالها خصوصًا وهي ماشية". Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي, مسلسل "أبو العروسة ج2", وشاركها العمل عدد من الفنانين, وأبرزهم "سوسن بدر, سيد رجب, خالد كمال, ولاء الشريف, مدحت صالح", من إخراج: كمال منصور, وتأليف: هاني كمال.

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