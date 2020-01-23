بالصورة- نانسي عجرم ترفع علاغمة النصر بعد أولى جلسات التحقيق مع زوجها

ميرنا وليد - بيروت - رفعت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ علامة النصر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي صورة التقطت لها من كواليس تصوير برنامج "ذا فويس كيدز" الذي تؤدي فيه دور المدرّبة في لجنة التحكيم.

واكتفت عجرم بتسليط الضوء على علامة النصر وحجب ملامح وجهها في صورة نشرتها عبر خاصية الستوري. وجاء هذا المنشور بعد انتهاء التحقيق مع زوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ في أولى جلساته في قضية اتهامه بقتل سارق الفيلا محمد الموسى. بعدما أحالت القاضية غادة عون ملف التحقيق الى القاضي الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

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