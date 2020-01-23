مي سليم للفن: أجهز أغنية لعيد الحب..ولن أبتعد عن الغناء

ميرنا وليد - بيروت - نجاحاتها التمثيلية خطفتها من الغناء الذي كان بدايتها، ولكن الفنانة ​مي سليم​ في تصريح خاص لـ "الفن" كشفت انها في الفترة الحالية تتبع سياسة إطلاق الأغنيات المنفردة، لإنشغالها فعلاً بأعمالها التمثيلية.

وآخر ألبوم طرحته مي كان بعنوان "ولا كلمة" قبل أعوام قليلة.

وقالت مي بأنها لا يمكن أن تتخلى عن فنّها في المقام الأول وهي ايضا تحب أن تختار الأغنيات بعناية.

من ناحية أخرى، يعرض لها حاليا مسلسل "حواديت الشانزلزيه" الذي حقق نجاحا كبيرا ولا تنكر مي بأنها تخوّفت من البداية تقديم شخصية شريرة بهذا الشكل لكنّها تحب أن تقدّم أعمال تحمل تحدّ كبير وشخصيات مختلفة لا يتوقعها منها الجمهور.

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