هشام ماجد يخضع لعملية في أنفه-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​هشام ماجد​ انه خضع لعملية جراحية في أنفه، اذ انه نشر صورا له مع الأطباء على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليهم قائلا: "أنا أقسم بالله ما أعرف أنتوا عملتولي إيه بس أنا مرتاح أكتر بكتير دلوقتي ... بيقولوا حاجة إسمها "تهذيب قرنيات الأنف السفلية باستخدام التردد الحراري والمخدر الموضعي".

الجدير ذكره انه يعرض لهشام ماجد حاليا مسلسل "اللعبة" ويشارك فيه ايضا كل من شيكو، ومي كساب، وأحمد فتحي، ‏من ‏تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج معتز التوني. ‎

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