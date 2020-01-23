بالصور- ياسمين رئيس تغرق في "لص بغداد"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​ياسمين رئيس​ عن بعض كواليس تصوير دورها في فيلم "لص بغداد" ونشرت رئيس صورة من حوض السباحة وقالت إنه تابع لمشهد الغرق خلال أحداث الفيلم وعلقت قائلة: "تدريبات مشهد الغرق من أجمل وأصعب المشاهد في فيلم لص بغداد في جميع السينمات".

يشار إلى أن الفنان المصري محمد إمام، كان قد كشف قبل أيام عن موعد طرح الإعلان الرسمي للفيلم أثناء رحلته الى باريس، حيث نشر صورة له في شوارع المدينة، وقال "صباح الفل.. انتظروا الإعلان الرسمي لفيلم لص بغداد الأسبوع القادم إن شاء الله".

الجدير ذكره أن فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق. الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم.

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