ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية ​ريهام حجاج​ بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ووجّهت له بهذه المناسبة رسالة رومانسية عبّرت فيها عن حبها الكبير له، اذ نشرت صورة لها برفقته على صفحتها الخاصة وعلّقت عليها قائلة: "حبيبي ولد اليوم، بحبك إلى ما لا نهاية يا حبيب عمري".

الجدير ذكره ان ريهام حجاج تخوض المنافسات الرمضانية لأول مرة بمسلسل "لما كنا صغيرين" بعدما قدمت أولى بطولاتها خارج شهر رمضان بمسلسل "كارمن" من 60 حلقة والذي تم عرضه في شهر شباط/فبراير الماضي وشارك في بطولته محمد كيلاني وعمر الشناوي وشيرين وولاء الشريف وهاجر احمد.

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