خاص الفن- إبن غسان مسعود يخوض تجربته الإخراجية الأولى

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن شارك في ستة أعمال كممثل، وبعد أن أخرج عدداً من الأفلام القصيرة، يخوض الممثل "​السدير مسعود​" أولى تجاربه الإخراجية في الدراما التلفزيونية عبر مسلسل "ومن الحب" تأليف تليد الخطيب.

العمل شبابي بشكله العام ويضم عدداً كبيراً من الممثلين الشباب، إضافة إلى عدد من الممثلين المخضرمين، ومن المرشحين للمشاركة خالد القيش وقيس الشيخ نجيب وفادي صبيح ومحمد قنوع.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير منتصف الشهر المقبل في مدينة دمشق بعد إتمام كافة التعاقدات.

السدير هو إبن الممثل والمخرج القدير غسان مسعود، وهو خريج قسم الإخراج من الجامعة اللبنانية الدولية وشارك ممثلاً في "حلاوة الروح" و"شوارع الشام العتيقة" و"صراع الجواري" و"عن الهوى والجوى" و"أحمر" و"نبتدي منين الحكاية".

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