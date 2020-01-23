تراند اليوم : شاهد.. غرق ياسمين رئيس في لص بغداد-صور

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صور لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، من كواليس فيلمها الأخير “لص بغداد”.

وعلقت ياسمين على الصور قائلة: “تدريبات مشهد الغرق من أجمل وأصعب المشاهد في الفيلم لص بغداد في جميع السينمات، مستنية رأيكم في سلمى سليمان”.

يذكر أن عُرض فيلم “لص بغداد” مؤخرًا في السينمات، وقد حقق نجاح كبير في أول أيام عرضه، ونافس بقوة الأفلام المتواجدة في دور عرض السينما.

“لص بغداد” بطولة كل من محمد عادل إمام، وياسمين رئيس، وفتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.