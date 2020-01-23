تراند اليوم : بالصور غدًا حكيم يحيي احتفالية ضخمة “مصرنا” باستاد جامعة القاهرة

يحيي النجم حكيم احتفالية “مصرنا”، والتي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية مساء غد الجمعة، باستاد القاهرة بحضور الآلاف من مختلف الأعمار.

الاحتفالية تقام تحت شعار “شعب واحد.. إيد واحدة.. وطن واحد”، لتوعية الشباب بضرورة الاستماع إلى نصائح كبير العائلة والإنصات إلى توجيهات القيادة السياسية، لأنها الأجدر بالعبور بنا إلى بر الأمان، خاصة في ظل محاولة البعض تصدير الانفلات الأخلاقي للمصريين، لكن لن يحدث بسبب وعي شبابها والتزامهم بتعليمات قادتهم.

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حكيم يستعد لاحتفالية مصرنا .