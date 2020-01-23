"الضابط" أمير كرارة أمام السيسي: "اطمن يا ريس"

شارك الممثل أمير كرارة في احتفالات عيد الشرطة المصرية الـ68، الخميس، التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، في حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وسرد "كرارة" خلال الحفل قصة أسرة الشهيد وائل طاحون، الضابط بقطاع مصلحة الأمن العام، الذي تعرض للاغتيال في أبريل/نيسان 2015، وهو حما الضابط ماجد عبدالرازق، الذي سقط أيضاً برصاص الغدر بعدها بـ4 سنوات.

وقال "كرارة": "الشهيد البطل العميد وائل طاحون، ربنا منح زوجته السكينة بعد استشهاده، وصبرها وعزيمتها دفعا ابنتها للزواج من ضابط شرطة بطل هو ماجد عبدالرازق، وأنجبت منه طفلة جميلة".

Advertisements





وأضاف: "بعد 10 أيام من الولادة، اغتالت أيادي الخسة والخيانة الشهيد البطل ماجد عبدالرازق، ومسح ربنا برحمته على قلب زوجته، رغم أنها فقدت الأب والزوج، وظلت صامدة وعفية وقادرة على استكمال المشوار، بل إن المفاجأة أن نجل الشهيد وائل طاحون قرر استكمال مسيرة والده والتحق بكلية الشرطة".

وظهر كرارة وهو يرتدي زي رجل شرطة، وقال أمام الحضور، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "اطمن يا ريس، اطمنوا كلكم، في أسر بتقدم أرواحها بدون جبن أو خوف، وإيمانهم بالوطن أعظم من الخوف وأهم من الدم اللي بيقدموه بكل حب".

وقدم عدد من النجوم عرضاً فنياً عن دور العيون الساهرة في حفظ الأمن، وتضحيات شهداء الشرطة بوزارة الداخلية، وعلى رأسهم الشهيد وائل طاحون وماجد عبدالرازق وباسم فكري وغيرهم من الشهداء، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة بالقاهرة الجديدة.