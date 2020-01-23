زينة مكي تعبّر عن سعادتها بالعمل مع هذه الممثلة

عبّرت الممثلة زينة مكي عن سعادتها بالعمل مع الممثلة ليليان نمري في مسلسل “ما فييّ2” وذلك من خلال صورة نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام.

زينة، التي تجسد دور “يمنى” التجأت للعيش في منزل “ليليان” التي تجسد دور “تفاحة” وذلك في الجزء الاول من المسلسل. وكتبت زينة قائلة: “أحبِّك وأحب العمل معك تفّوحتي (يمنى وتفاحة)”.

كيف ستتطور العلاقة بينهما في الجزء الثاني من المسلسل الذي سينطلق عرضه قريباً عبر عدة محطات عربية.

مسلسل “ما فييّ2”، إخراج رشا شربتجي، قصّة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”. بطولة مُعتصم النهار، فاليري أبو شقرا وزينة مكي ونخبة من نجوم الدراما العربيّة نذكر منهم بيار داغر، ليليان نمري، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان، إيلي شوفاني وغيرهم، بالاضافة الى وجوه تمثيلية جديدة انضمت الى الجزء الثاني من بينهم سينتيا صامويل، وسام بريدي، وسام صباغ والقديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي.

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من جهة أخرى وبعد الإعلان عن مشاركتهما في مسلسل “ما فيي 2″، أثارت كل من الممثلتين زينة مكي وسينتيا صامويل ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورهما على غلاف مجلة “لها” معاً.

وفي التفاصيل، تصدرت الممثلتين غلاف مجلة “لها” في العدد الأخير بصورةٍ جذابة وعفوية عكست الانسجام بينهما ونالت إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي. وقد نشرت زينة وسينتيا بعض اللقطات من كواليس جلسة التصوير عبر حساباتهم الخاصة على موقع انستغرام.

من جهة أخرى، عبرت كل من سينتيا وزينة عن المحبة والصداقة الكبيرتين التي تجمع ما بينهما بالإضافة الى الأعمال المشتركة وآخرها مسلسل “ما فيي” بجزئه الثاني الذي سيعرض قريباً على شاشة الـ أم تي في بمشاركة أهم وأشهر الممثلين في العالم العربي.

يذكر أن الممثلتين شاركتا مؤخراً بالإعلان الخاص بإطلاق أحمر الشفاه من ماركة “Adeela Glam”.

أما في ما يخص المشاريع القادمة، تستعد كل من زينة وسينتيا لسلسة أعمال جديدة كل بمفردها وسيتم الاعلان عن هذه الأعمال قريباً. يذكر أن مسلسل “خمسة ونص” التي لعبت به الممثلة سينتيا صامويل دور بطولي، يتم إعادة عرضه حالياً على شاشة الـ “أم تي في” بعد النشرة المسائية.