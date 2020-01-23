سلافة معمار تعلق على تيم حسن وقصي خولي وعابد فهد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرحت الفنانة السورية سلافة معمار خلال تواجدها في الكويت، أن دورها في مسلسل "زمن العار" بشخصية "بثينة" هو العلامة الفارقة في تاريخها الفني.

وتحدثت معمار خلال لقاء تلفزيوني عن الظروف الصعبة التي تمر بها الدراما السورية، وقالت: "مازلنا عم نشتغل وعم نحاول، وبنقتنص أي فرصة ممكن نعمل فيه مشروع بحمل هوية العمل السوري مثل مسافة آمان الذي قدمناه العام الماضي".

وعبرت سلافة معمار عن فخرها بفناني سوريا؛ لأنهم نجوم أقوياء أينما حلوا، ولديهم رصيد فني مهم في مشوارهم الفني، وعلقت: "الممثل السوري لا يستهان به أبدا".

وتم استعراض بعض الصور خلال اللقاء لزملاء سلافة معمار، وقالت عن باسل خياط: "صديق عزيز وممثل قوي ومهم جدا، وبعيدا عن صداقتنا أنا متابعة لأعماله، ودائما عم يكون متميز بخياراته".

وتابعت معمار: "دائما بقول انه باسل خياط لو موجود بظرف آخر هو دانيال دي لويس العرب.. لأني بعرف امكانياته تماما".

وعن الممثل تيم حسن، علقت سلافة معمار: "وين ما زتيتيه بيجي واقف.. أنا معحبة بالطريقة اللي عم يدير فيها نفسه، وهو نجم من الطراز الرّفيع".

أما زميلها الممثل عابد فهد، فعبرت سلامة معمار عن سعادتها بالعمل معه في مسلسل "قلم حمرة"، وقالت: "هو ممثل يسعى للتجدد دوما".

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وعن الممثل قصي خولي، قالت معمار: "بخمسة ونص عامل أداء رائع بمسلسل خمسة ونص.. ومشتاقتله كتير".

وعن أفضل ثنائية شكلتها معهم، اعتبرت سلافة معمار أن جميع الثنائيات التي أدتها معهم كانت مميزة جدا.

أما عن أعمالها القادمة قأكدت سلافة معمار أنها قدمت اعتذارات كثيرة هذا العام؛ لأنها لم تجد عملا يتناسب مع الأفكار الموجودة لديها.

وكشفت أنها تحضر لمفاجأة ستعلنها قريبا عندما تسمح لها الشركة، مؤكدة أن الناس ستحب العمل الذي ستطرحه دون الحديث عن أي تفاصيل أخرى.

وعلى الصعيد الشخصي، صرحت سلافة معمار أن ابنتها "دهب" لا تحب التمثيل، لكن لديها ميولا آخرى من ناحية الغناء والتصوير.

الجدير ذكره أن سلافة شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019 من خلال مسلسلي "الحرملك" و"مسافة أمان".