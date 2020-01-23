محمد حماقي يكشف مصير أغنية طفلته فاطمة

أكد الفنان محمد حماقي أن إصدار ألبوم غنائي جديد بالنسبة له يعني موسيقى جديدة، وتطويرا من ألبوم لآخر، دون أن يمثل ذلك إخلالا بشخصيته الفنية.

وألمح محمد حماقي إلى أنه يعتزم إطلاق ألبومه القادم في الصيف، بفاصل عام ونصف العام عن ألبوم "كل يوم من ده"، الذي أصدره في يناير الماضي، لتكون هذه أقصر مدة بين ألبومين من ألبوماته، فهو في العادة يستغرق عامين أو ثلاثة لإطلاق ألبوم جديد.

محمد حماقي كشف للإعلامية بسنت شمس الدين وبرنامج MBCTrending أيضا مصير أغنية طفلته فاطمة، موضحا أنه صنع الأغنية بمناسبة عيد ميلادها الأول، لكنه اعتبرها أغنية خاصة شيئا ما ولم ينشرها.

وقال حماقي إن فكرة إصدار ألبوم غنائي للأطفال في تفكيره من قبل أن يصبح أبا، لكن الفكرة كبرت الآن، وهو يفكر في إصدار ألبوم صغير للأطفال، يضم ربما خمس أو ست أغان.

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حماقي، الذي ظهر في أغنية "ديو" رسمية مرة واحدة عام 2015، مع الفنانة دنيا سمير غانم، أعرب عن ترحيبه بتقديم أغنية مشتركة مع أصوات يحبها، مثل إليسا وسميرة سعيد ونانسي عجرم، وقال إن المشروع قائم لكن يجب أن يتوافق مع مفهوم الطرفين للأغنية "الديو".

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