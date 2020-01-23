انطلاق "لص بغداد" فى جميع دور العرض المصرية والعربية

انطلق فيلم "لص بغداد" للنجم محمد امام، رسمياً بجميع دور العرض، حيث طُرح الفيلم فى 300 دار عرض على مستوى الوطن العربى، ومنها 100 نسخة داخل مصر، وذلك بعدما احتفل أبطاله وصناعه بالعرض الخاص أمس الثلاثاء فى احد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، حيث من المقرر انطلاق عرضه فى الوطن العربى بداءا من يوم 29 يناير الجارى .

وحصد "لص بغداد" على اشادات كبيرة من الجمهور الذى شاهد الفيلم، منذ انطلاق عرضه بدء من حفل الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تلقى صناع الفيلم التهانى على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث اعتبره الكثيرين مصنوع على طريقة أفلام هوليود سواء من ناحية مشاهد الأكشن التى تم تقديمها وأيضاً الجرافيك الذى تم تنفيذه بطريقة احترافية.

واختارت شركة سينرجى فيلمز – المنتجة للفيلم – تقديم نوعية جديدة من الأفلام التى تمزج بين الأكشن والكوميديا فى نفس الوقت، مع تقديم مشاهد الاكشن بشكل جديد على السينما المصرية وظهر ذلك فى المشاهد التى تم تصويرها تحت الماء وأيضاً مشهد القفز من الطائرة الذى نفذه محمد امام وأمينة خليل.

وظهر النجم محمد امام بشكل جديد ومختلف، حيث بدا ذلك واضحاً فى الفورمة التى ظهر من خلالها فى أحداث الفيلم، فضلا عن مشاهد المطاردات بين امام وأحمد العوضى، تحديداً مشهد "النايت كلوب"، وعلى غير العادة، شكل النجم الشاب محمد عبد الرحمن "توتة" ظاهرة جديدة فى عالم الكوميديا، وقدم واحداً من أهم أدواره، مستعيناً بلوك جديد وافيهات مميزة جعلت الجمهور غارق فى الضحك على مدار ساعة و40 دقيقة .

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

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