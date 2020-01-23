طرح أول أغنية من ألبوم لطيفة الجديد

تنتظر الفنانة لطيفة طرح أولى أغنيات ألبومها الجديد، حيث من المقرر طرح أغنية "في الأحلام" خلال الساعات القليلة المقبلة، ويضم الألبوم عددا من الأغنيات واختارت له عنوان ''أقوى وحدة'' وتعاونت خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.

على صعيد متصل، يطرح خلال الأيام المقبلة كليب أغنيتها الجديدة بعنوان ''أخبروني''، من كلمات الراحل نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتولّى الإخراج اللبناني وليد ناصيف ومن إنتاج شركة روتانا، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين لطيفة والموسيقار طلال.

يشار إلى أن الفنانة لطيفة كانت قد أحيت مؤخرا حفلا خاصا بأحد الأحزاب الساسية بمصر، وتم تكريمها مع عدد من نجوم الفن.

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