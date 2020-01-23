زوجة محمد إمام ترافقه في العرض الخاص لـ"لص بغداد"

القاهرة – لايف ستايل
لا تظهر زوجة الفنان محمد إمام في المناسبات الفنية أو المهرجانات، كما لا ينشر إمام صورا لها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن احتفاله بالعرض الخاص لفيلمه "لص بغداد" كشف عن ظهورها في أول فيلم لمحمد عادل إمام تظهر فية.
رافقت نوران طلعت زوجها محمد إمام في العرض الخاص للفيلم، وظهرت تدخل ممسكة بيده إلى قاعة السينما.
فيلم "لص بغداد" يطرح في دور العرض السينمائية بدءا من 22 يناير.
"لص بغداد" بطولة محمد إمام، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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