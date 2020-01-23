أغنية "الله يسامحك عليه" لـ أمير عبد الله تحقق 2 مليون مشاهدة

نجحت أغنية "الله يسامحك عليه" للمطرب المصري "أمير عبد الله"، في تخطي حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجاءت ردود الأفعال إيجابية سواء بالتصوير أو بالكلمات وخصوصاً بصوت أمير، وانتشرت انتشار كبير وقامت العديد من الصفحات بنشر كوميكسات خاصة بالكليب.
والأغنية من كلمات الشاعر أحمد شريف وألحان وتوزيع عصام كاريكا، وأخرج الكليب محمد القاضي، ومدير التصوير رامي عادل.
يذكر أن، أبرز أعمال المطرب أمير عبدالله كانت كل من أغنية "عادي"، و"وحشتني مصر"، و"ميّل علينا"، "لما الحظ"، "هي كلمة" وغيرها من الأغاني الناجحة.
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