نانسي عجرم تعود للحفلات بالتزامن مع التحقيقات









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عودتها لنشاطها الفني، كاشفة عن سلسلة نشاطات مقبلة ستبدأ مع حفلة "عيد الحب" (St.Valentine) في 28فبراير المقبل، إلى جانب الحفل المقرر لها في جدة بتاريخ 2 أبريل القادم. علماً أنها ستصوّر الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس كيدز" في 7 مارس، بالإضافة للتصوير فيديو كليب جديد. علماً أن مدير أعمالها جيجي لامارا كان قد أعلن عن قرب إطلاق أغنيتها الجديدة، مؤكداً رفضها للابتزاز بقضية مقتل الشاب السوري محمد الموس في منزلها على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم.

وفي متابعة تفاصيل القضية، تشير المصادر المتداولة في المواقع الإخبارية إلى أنه أن لا مجال لإعلان البراءة كاملة ما دامت عائلة الموسى تتّخذ حق الادّعاء الشخصي، ما أثار التساؤلات عن بدء المفاوضات لجهة تقديم تعويضات مالية خاصة بالعائلة وفق المنظومة القانونية، بغاية إسقاط الادّعاء الشخصي على المدّعى عليه د. فادي الهاشم، على أن يبقى الحق العام قائماً حتى نهاية القضيّة وإصدار الحكم النهائي بشأنها. إلا أن مصادر "الهاشم" تشير إلى أنه سينفذ قرار المحكمة لجهة التعويض وفق القانون ولا شيء أكثر من الالتزام بالقانون.

يشار إلى أن التحقيقات الأن تتركز "على الجثة والتفاصيل الخاصة بالطلقات النارية"، مع الإشارة إلى أن المسدّس الذي استخدمه "الهاشم" أوتوماتيكي. وهو ما يظهر في الفيديو المسرّب لحظة المواجهة بدويّ طلقة واحدة مع ارتدادات، هي عبارة عن إفراغ ما كان يحتويه المسدّس من طلقات بطريقةٍ أوتوماتيكية.

محامية الموسى:

هذا وكشفت رهاب بيطار، محامية الشاب السوري محمد الموسى، الذي قُتِلَ على يد "الهاشم" عن مفاجآت جديدة متعلقة بتقرير الطبيب الشرعي. مؤكدة على جنائية القتل_ بحسب تصريحها الهاتفي عبر برنامج “الأفوكاتو” المذاع على قناة “القاهرة والناس 2″.

وشددت على أن تقرير الطبيب الشرعي كان غير مكتمل التفاصيل المهمة، مثل عدم تحديد ساعة الوفاة، وعدم تحديد مسافات إطلاق النار، إضافة إلى أن ملابس محمد الموسى لم يكن فيها غير طلقة واحدة، ولا يوجود أي احتراق بالملابس ناتج عن إطلاق الرصاص.

ولفتت إلى استدعاء زوجة محمد الموسى، ووالدته من جانب قاضي التحقيق لحضور أولى جلسات محاكمة الدكتور فادي الهاشم، لسماع إفادتهما، مشيرةً إلى أن النائب العام اللبناني غادة عون أحالت القضية بالكامل إلى قاضي التحقيق في جنوب لبنان. وقالت أن إجراءات التقاضي ستأخذ وقتاً طويلاً، لكنها واثقة بأن العدل سيأخذ مجراه.

