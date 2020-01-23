شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تتعاقد مع أروما لإنتاج أعمال درامية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها على عملين دراميين جديدين مع شركة أروما ويمثلها الأستاذ تامر مرتضى رئيس مجلس الإدارة وذلك للعرض على القنوات المختلفة للمجموعة سواء على التليفزيون أو المنصة الرقمية واتش ات، والمسلسلان هما "إلا أنا" و"التحقيق".

وكشف حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة عن أن مسلسل "إلا أنا" هو مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور أحداثها فى عدة حلقات تصل إلى 60 حلقة، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة) .

قصة "إلا أنا" فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ولكل قصة كاتب ومخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمر عبد الحليم.

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أما مسلسل الغموض والإثارة فيدور حول رواية "تحقيق" التي أخفى كاتبها هويته عن عمد ووضع لها مدة صلاحية محددة لارتباط أحداثها بأحداث في الواقع، ومن خلال تأسيس "نظرية التوازن" التى تجسد سبعة عناصر لنعم الحياة (الصحة، المال، الجمال، ﺍلعقل، ﺍلزوجة، الولد، الستر) وتفترض أن النشاط الزائد لأحد هذه العناصر يتسبب فى "نظرية الآفة" وهو ما يدفع الكاتب شخصيات الرواية لارتكاب أفعال غير طبيعية فى حق أنفسهم والآخرين.

وتدور القصة حول طالب في كلية الهندسة يبدأ قراءة الرواية والتحقيق في ألغازها وفك رموزها مستخدمًا مهاراته في علم الفراسة والملاحظة لإثبات خطأ "نظرية الآفة"، الأمر الذي يضعه في تحدٍ صريح بينه وبين الكاتب، رحلة تقوده من متعة المغامرة إلى مفاجآت صادمة، تبدأ كلعبة تنتهي بجناية، ونقطة ينغلق عندها طريق للعودة.

الموسم الأول مكون من 13 حلقة ودراما قصة عبير سليمان، سيناريو وحوار محمد الدباح ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الشباب وسيتم الكشف عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حسام صالح أن التعاقد مع المنتجين المصريين المميزين هو ما بدأته المجموعة ومستمرة فيه من أجل إثراء المكتبة المصرية للأعمال التى تقدمها المجموعة للمشاهد المصري والعربي ما له من أثر كبير على انتعاش السوق الدرامي وحركته الإيجابية والتي تنعكس على كل العاملين فى مجال الإعلام.