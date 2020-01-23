فن ومشاهير

إطلاق أول مسلسل رسوم متحركة سعودي على الطريقة اليابانية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 23 يناير 2020

لقطة من مسلسل الرسوم المتحركة أساطير في قادم الزمان

كشفت شركة ”مانجا“ للإنتاج ، التابعة لمؤسسة الخيرية، عن إطلاق مسلسل سعودي بأسلوب الرسومات اليابانية يحمل اسم ”أساطير في قادم الزمان“.

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وعرضت قناة ”الإخبارية“ السعودية، مقطعًا من أحداث المسلسل المؤلف من 13 حلقة، وسيعرض على قناة MBC1 أسبوعيًا، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة.

وتدور أحداث المسلسل الموجه إلى الجمهور السعودي والعربي حول مستقبل المملكة، ويقدم الحكايات التراثية من السعودية والجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم، وترويها الجدة ”أسماء“ لأحفادها وقطهم الآلي ”أنيس“، مقدمة لهم النصائح وحكم الماضي عبر أحداث ومحطات زمنية.

ويساهم المسلسل بربط الأطفال بالقيم والأخلاق والعراقة العربية، ويعرّف الأطفال على تقنيات المستقبل، كما أنه يحتفي باللغة العربية وجمال ألحانها بمحتوى إبداعي ملهم، وفق ما أعلن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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