سارة الكندري وزوجها.. القضاء يرفض إخلاء سبيلهما بعد حادثة الفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفضت النيابة العامة في دولة الكويت اليوم إخلاء سبيل الفاشينيستا سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي بعد القبض عليهما بتهمة إخلال ومخالفة الآداب العامة وتعمدهما استفزاز الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما فيديو "غير أخلاقي".

وأمرت النيابة باستمرار حجزهما على ذمة التحقيق حتى يوم الأحد وفق الحساب الخاص بأمن ومحاكم الكويت، على أن يتم الإعلان عن صدور قرار بحقهما خلال عرضهما على النيابة مجددا الأحد.

وتداول مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره الزوجان الكندري والعنزي أظهر قيام الزوج بتصفيف شعر زوجته والتي علقت فيه بالقول إن زوجها ؟"لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون".

ووصف رواد التواصل الاجتماعي المقطع بالمحتوى "الإباحي" معلقين عبر موقع "تويتر" بطريقة انتقادية وكان من بين التعليقات: "‏‎بالعافية عليهم الفلوس وبالقانون المفروض نمدحهم عقب هالفيديوات ‏‎شويه خلولكم حية ‏‎بزنس زبالة والله تستاهلوا الحرق تستفزون وبعدين تطلبوا فلوس".

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وعلى الفور قامت الجهات الأمنية بحذف الفيديو الذي تسبب في ضبطهما من قبل الأجهزة الأمنية لمحتواه الذي وصف بأنه "غير أخلاقي" وأثار سخطا من قبل الرواد.

وعلق آخرون: "عالم مخفة أهل العقول براحه ماعاد فيه حياء استغفر الله العظيم"، "شووواذ لا أصل ولا فصل ولا عادات ولا تقاليد ولا يمثلون إلا أنفسهم ولا يتابعهم الا مرضى العقول نسأل الله السلامة"، و"طاحو بهالحركة وكفو خلهم يتوبون عن هالحركة اللي جعلت ناس تاخذ قروض علشان تدفع بسببهم".

وسبق وأن خرج الزوجان في مقطع فيديو قالا فيه إنهما خرجا من عند محام بعد شكاوى قدماها ضد أشخاص معروفين ومشاهير بسبب شتائم وجههوها لهما.

وكانت التحقيقات الأولية مع الزوجين أظهرت أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقيا شتائم وانتقادات حادة ليقوما على إثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.