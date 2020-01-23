حسين الجسمي وبلقيس فتحي يحييان حفلًا غنائيًا في "فبراير الكويت"

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان "فبراير الكويت" عن موعد حفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنانة اليمنية بلقيس فتحي، ضمن حفلات مهرجان "فبراير الكويت". ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان، عبر موقع "تويتر"، البوستر الدعائي للحفل، المقرر إقامته الخميس 13 فبراير المقبل. وطرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، 2 ديسمبر الماضي، أحدث أغانيه "تساوي الكل"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب". يذكر أن بلقيس أحيت حفلا غنائيا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، شهر نوفمبر الماضي. Advertisements قد يهمك ايضا: حسين الجسمى يحقق 2 مليون و500 ألف مشاهدة بـ تساوى الكل طرح تذاكر حفل حسين الجسمي وأسما لمنور في سمرات شتاء الرياض

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