كارول سماحة تروج لحفلها على مسرح أوبرا جامعة مصر الجمعة

تحيي المطربة اللبنانية كارول سماحة، حفلا غنائي على مسرح أوبرا جامعة مصر، يوم الجمعة الموافق 24 يناير. ونشرت "كارول" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "نلتقي يوم الجمعة 24 يناير بحفل استثنائي في مصر، على مسرح أوبرا جامعة مصر". يذكر أن كارول سماحة كانت قد أحيت حفلا غنائيا بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة مواطنها الفنان فارس كرم، ضمن فعاليت مهرجان الرياض للعود، يوم 6 يناير على مسرح الملك فهد الثقافي، وسط حضور حشد كبير من جمهورها. قد يهمك أيضا: Advertisements كارول سماحة تحيي حفلًا بالقاهرة 24 كانون الثاني الخريطة الكاملة للحفلات التي يحييها نجوم الغناء العربي ومنهم كارول سماحة

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