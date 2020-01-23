مايا دياب تحيي حفلا غنائيا في الإمارات

تستعد الفنانة مايا دياب، لإحياء حفل غنائي يوم 13 فبراير بالإمارات، ضمن احتفالات عيد الحب.
ونشرت مايا، بوستر الحفل المقرر أن تحييه في إمارة رأس الخيمة، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "سعيدة بقضاء عيد الحب في رأس الخيمة".
يذكر أن، مايا دياب شاركت مؤخرًا في مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عرضت بموسم الرياض، وشارك معها البطولة حسن الرداد، ماجد المصري، وإنجي علي، وسعد الصغير، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.
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