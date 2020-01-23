إيرادات فيلم الفلوس تصل لـ 265 مليون جنيه في مصر والوطن العربى

حقق فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني، إيرادات وصلت إلى 265 مليون جنيه فى مصر والوطن العربي، إذ حقق 35 مليوناً داخل مصر و 230 مليون خارجها.

يذكر أنه تم توزيع فيلم الفلوس في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وجار مفاوضات الآن لعرضه بسينمات لندن، مما يساهم فى زيادة إيرادات الفيلم خلال الفترة المقبلة، ويؤكد شعبية تامر حسني عالمياً.

ويعتبر فيلم الفلوس أول فيلم تجاري يعترف به من قبل غرفة صناعة السينما الأمريكية، ويحصل على تصديق رسمي حكومي على عرضه ضمن الأفلام العالمية بأكبر سينمات أمريكا؛ حيث تكتمل في الفيلم المواصفات العالميه من حيث القصة والتصوير وتركيبة البطل الجماهيري.

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