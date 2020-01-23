خالد النبوي يغادر المستشفى بعد إجراء عملية بالقلب

القاهرة – لايف ستايل أكد د.جمال شعبان مغادرة الفنان خالد النبوي مستشفى قصر العيني الفرنساوي صباح اليوم، بعد استقرار حالته الصحية، عقب إجراء عملية قسطرة الثلاثاء الماضي لتركيب دعامة دوائية بالشريان التاجي الخلفي بالقلب. وكتب دكتور جمال عبر صفحته بموقع فيسبوك: "حمد الله ع السلامة يا فنان، خالد النبوي غادر مستشفي القصر التعليمي الفرنساوي، إلى منزله بسلامة الله، الثامنة والربع صباح اليوم". وأضاف:"حالته مستقرة والحمدلله، بعد عملية دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي". كان الفنان خالد النبوي تعرض لأزمة قلبية أثناء تواجده في صالة الألعاب الرياضية، ونقل على إثرها للمستشفى، وفق ما أعلنت الخبر زوجته المغربي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب مصادر فنية وطبية فقد أجرى النبوي عملية تركيب دعامة. Advertisements قد يهمك ايضاً: خالد النبوي يكشف أسرار جديدة عن فيلمه خالد النبوي يكشف دوره مختلف تمامًا عن خالد صالح

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