آمال ماهر تستعد لـ عيد الحب بأغنية جديدة وحفل غنائي

حالة نشاط فني تعيشها الفنانة آمال ماهر، حيث بدأت في تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، كما تستعد لإطلاق أغنية منفردة من الألبوم (سينجل) في "عيد الحب 2020"، بالإضافة إلى استعدادها لإحياء حفل غنائي كبير في القاهرة لنفس المناسبة.

ولم تكشف الفنانة آمال ماهر حتى الآن عن أي تفاصيل تخص ألبومها الجديد باستثناء نشرها منذ أيام فيديو على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة "قريبًا Soon" في نهاية الفيديو.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحها في يناير 2019 بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين"، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تركي آل الشيخ – تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد.

كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي "AR Rahman" الحائز على جائزة أوسكار، وTaskin Sabah وIsmail Tunçbilek وLuis Robisco وطارق مدكور ونادر حمدي وتميم وهادي شرارة ونابلسي

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أغنية "قالوا بالكتير" لآمال ماهر تقترب من 100ألف مشاهدة

الفنانة آمال ماهر تَطرح أغنية "ياما عز عليا بعادك"