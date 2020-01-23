شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسن الرداد يوضح حقيقة انفصاله عن إيمى سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد النجم حسن الرداد على شائعات وجود خلافاته مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وصلت إلى انفصالهما فى سرية، مؤكدا أنه يتجاهل مثل هذه الأخبار ويتعامل معها دائما بعدم الرد أو النفى.

وقال الرداد فى تصريحات تليفزيونية له :"الناس بتتكلم علينا قبل ما تتجوز اصلا واول ما اتجوزنا دايما فى اخبار مش صح.. وببقي متفهم ان لو فى ناس محبوبة او مشهورة يتكتب عنهم كتير ولكن الفكرة لازم ننقى المواضيع الحقيقية وتتكلموا عنها ..يعني كانوا بيتكلموا قبل كدة عن حمل ايمي واننا بننفي عشان العين".

واستأنف الفنان حسن الرداد وفريق عمل فيلم "توأم روحي" تصوير مشاهد الفيلم ، وذلك بعدما انتهوا من تصوير المشاهد الخارجية للفيلم في فرنسا، و هو من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، ويأتي تعاونهما معًا للمرة الثانية بعدما اجتمعا في فيلم "قصة حب".. حيث شارك في بطولته كل من احمد حاتم، هنا الزاهد، وحقق أثناء عرضه ردود فعل إيجابية حين عرض في موسم عيد الحب.

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فيلم "توأم روحي" تدور قصته في إطار رومانسي كوميدي، ويلعب دور البطولة الفنان حسن الرداد، بينما يشاركه في دور البطولة النسائية الثنائي عائشة بن احمد وأمينة خليل خلال أحداث الفيلم الذي لم يعلن صناعه عن موعد طرحه بعد.

على جانب آخر يعيش الفنان حسن الرداد انتعاشة فنية كبيرة حيث شارك خلال عام 2019 في مسلسل "الزوجة 18" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته ناهد السباعي وهيدي كرم وسلوى خطاب ومحمود الليثي ومحمود البزاوي، كما شارك مؤخرًا في مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض التي تضم نجوم آخرين مثل مايا دياب، ماجد المصري، سعد الصغير.

ومن المفترض عرضها في مصر قريبًا، كما أعلن حسن الرداد مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمين آخرين تكتم علي تفاصيلهما بجانب "توأم روحي" اسم الفيلم الذي يقوم بتصويره حاليًا مع عائشة بن أحمد وأمينة خليل.