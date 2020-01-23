شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان مهنئا رجال الشرطة بعيدهم: كل سنة ونسور مصر بخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمد رمضان رجال الشرطة المصرية، فى عيدهم، والذى سيحل بعد غد السبت، 25 يناير، حيث نشر محمد رمضان صورة له ببذلة سوداء، وعلق عليها "كل سنة ونسور مصر بخير ... نسر الصعيد".



محمد رمضان

محمد رمضان قدم قبل عامين مسلسل قام فيه بدور ضابط شرطة يدعى زين، وهو مسلسل "نسر الصعيد"، وحقق نجاحا كبيرا فى رمضان 2018.

وكان محمد رمضان قد طرح، أغنيته الجديدة "كازانوفا" بمشاركة المطربة يسرا الجندى، أمس الاثنين، وحققت الأغنية 500 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، حيث قدم قبل أغنية كازانوفا 15 أغنية، واحدة منها تخطت 200 مليون مشاهدة وثلاثة تخطوا 100 مليون.

وروج رمضان، لأغنيته الجديدة مؤخرا، حيث ظهر الأسطورة أثناء جلوسه داخل طائرة، خلال استماعه بمقطع من الأغنية وممسكا بيده سيجارا، وشارك متابعيه المقطع فيديو، وعلق قائلاً :"كازانوفا قريبا 2020.. قريبا".

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وحقق الفنان محمد رمضان نجاح كبير فى حفله الأخير بدبى، والذى أقيم قبل عدة أيام بمركز التجارة العالمى، وشاركه فى الغناء النجم المغربى سعد لمجرد وسط حضور كبير من الجمهور.

وانتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

ويشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016