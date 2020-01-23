شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده ..ماذا قال الفنان الراحل أحمد راتب عن الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم الذكرى الـ 71 لميلاد الفنان الكوميدى الراحل أحمد راتب ، حيت ولد في 23 يناير عام 1949م، والذى بدأ مشواره الفني في سن صغيرة من خلال مشاركته بالتمثيل في المدرسة حتى نمت الموهبة لديه ليلتحق بفرقة التمثيل بالجامعة.

وننشر فيديو للفنان الراحل أثناء عرض المسرحى "المحروسة والمحروس"، بحضوره و أبطال العمل سوسن بدر، لقاء سويدان، المؤلف أبو العلا السلامونى والمخرج شادى سرور وهى من إنتاج فرقة المسرح القومى

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تدور أحداث العرض حول واقعة تاريخية نسج حولها مؤلف العمل أبو العلا السلامونى بشكل فنى خيوط قصته، حيث تبدأ الأحداث بهرب جارية شجرة الدر "سوسن بدر" بعد مقتل سيدتها إلى بغداد وتفتتح حانة، وتقوم بعمل مسرحية تحيى بها ذكرى شجرة الدر وتجسد دورها داخل المسرحية كما كانت تراها، فيحضرها الخليفة العباسى المستعصم "أحمد راتب" ووزيره وهما متخفيان، فيجد الخليفة نفسه مدانا فى هذا العرض؛ لأنه هو من أفتى بعدم جواز حكم شجرة الدر إلا لو تزوجت من رجل يكون هو الحاكم فيدخل إلى المسرحية ليشارك بها ويبرئ نفسه، فتتحول المسرحية إلى حقيقة وتقوم لقاء سويدان بتقديم 6 استعراضات غنائية خلال العمل إلى جانب شخصيات مختلفة.



ويشارك فى بطولة "المحروسة والمحروس" مجدى رشوان، أحمد صيام، محمد جمعة، هشام الشربينى، ومن فرقة بلاك تيما المغنى محمد عبده، ديكور محمد سعد، ملابس نادية المليجى، استعراضات فاروق جعفر، أشعار سامح العلى، ألحان سامح عيسى .