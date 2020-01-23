شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحذف صورة منة عرفة بناءً على طلبها.. والفنانة: التقطت خلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف الخليج 365 صورة كان قد نشرها لمنة عرفة بناء على طلبها، وكان ”الخليج 365”، نشر منذ قليل صورة لـ منة عرفة، وهى على "البيسين" بملابس البحر، ولكن تواصلت منة مع ”الخليج 365”، وأكدت فى تصريحاتها أن الصورة تم سرقتها من على هاتفها المحمول، وأنها فوجئت بانتشارها، واحتراما لرغبتها تم حذف الصورة.

منة عرفة قبل 14 سنة من الآن كانت بداية انطلاقتها الفنية من خلال دور سعاد حسنى فى مرحلة الطفولة بمسلسل "السندريلا"، من بطولة النجمة منى زكى، ليتم ترشيحها بعد ذلك للمشاركة فى فيلم "مطب صناعى" أمام النجم أحمد حلمى، والمخرج وائل إحسان.

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وبعد نجاحها فى العملين السابقين، انضمت لأسرة مسلسل "راجل وست ستات"، لتحقق نجاحا كبيرا مع النجمين أشرف عبد الباقى وسامح حسين، لتتوالى العروض عليها وتشارك فى عدة أفعمال سينمائية وتليفزيونية منها فيلمى "الحب كدة" و"حلم العمر" مع النجم حمادة هلال، وفيلم "آخر كلام" مع حسنى حسنى ومدحت تيخة، و"البيه رومانسى" مع محمد عادل إمام، وغيرها الكثير.

منة عرفة تشارك هذه الأيام فى فيلم "شريط 6"، من بطولة خالد الصاوى، والجارى تصويره حاليا ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

وعرض لها مؤخرا مسلسل "بحر"، من بطولة ماجد المصرى ومحمد دياب، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي".