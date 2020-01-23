شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ستموت فى العشرين" يفتتح مهرجان العين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الفيلم السوداني " ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء الدورة الثانية لمهرجان العين السينمائي في الإمارات التي تُقام تحت شعار "سينما المستقبل"، والفيلم مأخوذ عن رواية باسم "النوم عند قدمي الجبل" للسوداني حمور زيادة وبطولة مصطفى شحاتة ومعتصم راشد وإسلام مبارك ومحمود السراج وبثينة خالد وطلال عفيفي وآمال مصطفى.

وأُقيم حفل الافتتاح مساء الأربعاء في الهواء الطلق بقلعة الجاهلي في مدينة العين بعد نحو سبعة أشهر فقط من إقامة الدورة التأسيسية للمهرجان، وكانت الإمارات ألغت مهرجان أبوظبي السينمائي قبل سنوات ومن بعده مهرجان دبي السينمائي.

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ويشمل برنامج الدورة الثانية من المهرجان 56 فيلما ضمن خمس مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة من بينها مسابقة خاصة للسينمائيين الإماراتيين الشبان، وقال مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري إن الدورة الثانية استقطبت عددا كبيرا من النجوم والمخرجين وصنَاع السينما على المستويين المحلي والعربي وأيضا من الغرب.

وأضاف أن المهرجان يجمع بين السينما والسياحة فتم إعداد جولات سياحية للضيوف من خارج الإمارات إضافة إلى اختيار قلعة الجاهلي التراثية لحفل الافتتاح، كما كرَم المهرجان بالافتتاح الممثل الإماراتي ضاعن جمعة والممثلة الإماراتية مريم سلطان والممثل الكويتي طارق العلي والممثل المصري أحمد بدير، ويستمر المهرجان حتى 25 يناير كانون الثاني.