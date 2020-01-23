شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليون جنيه داخل مصر إيرادات فيلم "الفلوس"..اعرف حقق كام فى كل الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم "الفلوس" الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني تحقيق إيرادات مرتفعة، حيث وصلت إيرادات الفيلم داخل مصر إلي 35 مليون جنيه، بينما حقق الفيلم فى مختلف البلدان العربية ودول الخليج نحو 230 مليون جنيه، وبالتالي وصلت إجمالى إيراداته مؤخراً إلى 265 مليون جنيه عربياً، ومن المتوقع زيادة الإيرادات خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما تم توزيع فيلم "الفلوس" في الولايات المتحدة الأمريكيه وكندا.

كما تقوم الشركة المنتجة حالياً بعقد مفاوضات بهدف عرض الفيلم داخل سينمات لندن خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي على الإيرادات حيث من المحتمل زيادتها في الفترة القادمة.

وقد انطلق فيلم "الفلوس" بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضي، ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

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تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.