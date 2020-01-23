محمد علي رزق لصبري فواز: "ألف سلامة يا خال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان محمد علي رزق، على مساندة صديقه الفنان صبري فواز، الذي أعلن أمس عن آلام بالمرارة.

وكتب"رزق" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "صبري فواز، ألف سلامة عليك يا خال"، ليرد "فواز": "تسلم يا حبيبي".

الفنان صبري فواز، يشارك في بطولة مسلسل "مملكة إبليس" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.