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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرص الجروب الرسمي لمحبي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على الترويج لحفلاتها القادمة خلال الفترة المقبلة.
ونشرت الصفحة الرسمية للجروب عبر موقع إنستجرام، بوسترًا دعائيًا لحفلات مجمعة لنانسي خلال الفترة المقبلة.
وتحيي "نانسي" حفلا غنائيا بالقاهرة يوم 28 فبراير المقبل، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب، كما تحيي حفلا غنائيا الشهر القدام بمدينة جدة السعودية.
كذلك تستعد لإحياء حفل بالكويت يوم 2 أبريل المقبل، بالإضافة لحضور الحلقة الأخيرة والختامية من برنامج ، يوم 7 مارس القادم.
وكان أحد الملثمين قد اقتحم منزل الفنانة اللبنانية يوم 5 يناير الماضي، وقام زوجها فادي الهاشم بإطلاق الرصاص عليه، وبعد تصاعد الأحداث تم اتهامه بالقتل العمد من قبل قاضي التحقيقات بجبل لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهام زوجها بالقتل.. جروب محبي نانسي يعلن عن حفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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