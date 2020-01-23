محمد رمضان من أكاديمية الشرطة: "كل سنة ونسور مصر بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان محمد رمضان، على تهنئة ظباط الشرطة بعيدهم الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

ونشر "رمضان" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له داخل أكاديمة الشرطة، وعلق: "نسر الصعيد، كل سنة ونسور مصر بخير، عيد الشرطة المصرية".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة، الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.