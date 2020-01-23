"حبيبي اتولد النهاردة".. هكذا احتفلت ريهام حجاج بعيد ميلاد "حلاوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت "ريهام"، على الصورة قائلة: "حبيبى اتولد النهاردة بحبك إلى ما لا نهاية حبيب عمرى". وتزوجت ريهام حجاج من رجل الأعمال محمد حلاوة مطلع 2019، وبعد انفصاله رسميًا عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز. ريهام حجاج شاركت في مسلسل "كارمن"، الذى عُرض خارج السباق الرمضاني الماضي، بطولة كل من محمد كيلاني وشيرين وأحمد حلاوة وولاء الشريف وياسر علي، وغيرهم.

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