ياسمين رئيس في حمام السباحة.. أصعب مشهد في "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة ياسمين رئيس مجموعة صور لها، عبر حسابها بـ"انستجرام"، من كواليس فيلم "لص بغداد"، الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية.

وعلقت "ياسمين" على الصور قائلة: "تدريبات مشهد الغرق من أجمل وأصعب المشاهد في الفيلم لص بغداد في جميع السينمات، مستنية رأيكم في سلمى سليمان".

وظهرت ياسمين رئيس في حمام السباحة برفقة محمد إمام وفريق مختص لتنفيذ المشهد.

‎‎فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.